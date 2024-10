All’Archivio di Stato una mostra sugli affidi. Pretorio per le famiglie

Per la Domenica di carta 2024 l’Archivio di Stato a Palazzo Datini domani sarà aperto in modo straordinario dalle 16 alle 19. Alle 16.30 sarà inaugurata la mostra "Lungo il filo dell’affido. Dal Misericordia e Dolce ai nuovi modi di accogliere i bambini oggi", un viaggio nella memoria dai plurisecolari documenti sulla cura dei bambini di Prato ad oggi. I documenti descrivono semplici storie di ordinaria difficoltà, di potente impatto emotivo, che portano a riflettere sull’evoluzione dell’istituto dell’affidamento familiare e aprono alla riflessione su cosa sia oggi, così come rappresentato dalle testimonianze (scritti, disegni, documenti, foto, video) raccolte dal Centro affidi della Società della salute. Nello stesso orario domani sarà aperto anche Palazzo Datini, che potrà essere visitato nella sua integrità. Tutto a ingresso libero.

In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domani alle 16 a Palazzo Pretorio un laboratorio creativo per vivere l’arte in modo diverso: sfruttando la più preziosa delle risorse rinnovabili, l’immaginazione, i partecipanti utilizzeranno materiali riciclabili per raccontare storie. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a [email protected]