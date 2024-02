Alla scoperta del tessuto culturale

Secondo appuntamento oggi con The LandLadies Concierge Ets, associazione senza fini di lucro, costituita da donne al servizio della cultura e del territorio. Nata l’8 marzo dello scorso anno, l’associazione promuove per stamani una visita al Cavalciotto e alla Gualchiera di Coiano nel calendario di appuntamenti di Tessuto culturale Prato. Si tratta di un cartellone di visite tematiche col patrocinio del Comune di Prato che permettono di conoscere luoghi di rilevanza storico-artistica, guidate da professioniste del settore. La prossima visita è per il 24 febbraio "Street art e arte contemporanea in città. Visita all’arte contemporanea diffusa nel centro urbano di Prato. Storia di mecenati contemporanei"; Tessuto culturale Prato si chiude i 2 marzo con "Conosci la storia di Prato? Introduzione alla storia della città visitando le principali emergenze architettoniche urbane". La manifestazione è a titolo gratuito. Si richiede la prenotazione scrivendo a: [email protected] (costo annuo di 15 euro per la tessera).

"Senza volere cadere in nessun luogo comune, abbiamo pensato che l’8 marzo potesse segnare una tappa fondamentale per tracciare quella che poi sarebbe diventata la missione della nostra associazione - dice Silvia Iovino - Il punto di partenza siamo state noi, con il nostro background e con il proprio iter formativo". Così c’è Silvia, laureata in Lettere, Valentina laureata in Legge ed Eleonora che ha studiato Architettura a Firenze. "Con l’associazione vogliamo dare vita a progetti che rafforzino il tessuto culturale e sociale della nostra comunità, anche con workshop dedicati alla formazione", conclude Iovino.