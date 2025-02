Alla scoperta dei borghi fantasma. Tre itinerari a piedi fra storia e arte

Tre escursioni per scoprire il lato più nascosto della Val Bisenzio: da domenica 16 febbraio tornano “I Mondi perduti”, la rassegna di camminate che ha già avuto due edizioni di successo.

Il tema scelto per questo nuovo ciclo è legato ai luoghi di spiritualità “segreti” ovvero edifici di culto disseminati sul territorio che usualmente sono chiusi al pubblico. Sarà possibile entrare nella chiesetta medievale di Parmigno (che contiene la “Madonna, il Bambino e Santi”, di Antonio di Miniato, datata 1438) che in molti hanno già visitato ma che da qualche anno, per evitare vandalismi, è stata chiusa. Poi la chiesa di San Michele di Codilupo, anch’essa sempre chiusa, e conoscere la storia medievale dell’abitato, quella degli antichi proprietari, i conti Guicciardini. Inoltre, la piccola chiesetta di Foraceca, restaurata con tanto amore dai proprietari del borgo. "Non si tratta di approfondimenti di storia dell’arte – tendono a specificare gli organizzatori – ma solo occasioni per trovare aperte delle strutture che arricchiscono tutto il territorio".

“I Mondi perduti” sono rivolti anche alle guide ambientali, per uno spunto su nuovi giri, oltre che ai visitatori e ai cittadini. Ad organizzare le camminate, guidate e gratuite, l’associazione per lo Sviluppo Turistico Val Bisenzio e l’associazione Acquerino Cantagallo, affiancate in questa edizione dall’associazione Salvaguardia e Sviluppo Calvana che interverrà con i propri esperti durante l’escursione a Parmigno e San Leonardo per parlare della Calvana e dei suoi cavalli.

Ecco le date: il 16 febbraio “La Rocca di Cerbaia, Montecuccoli e Foraceca”, il 23 “La Calvana dal paese fantasma di Parmigno”; 9 marzo “Codilupo e i poder Guicciardini”. Guida escursionistica ambientale: Paolo Novellini. Prenotazione obbligatoria: [email protected]; [email protected]; Paolo Novellini tel. 335.715 3704.