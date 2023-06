Alisped, arrivano i canadesi "La partnership con Delmar ci renderà più competitivi"

Un fidanzamento che si è consolidato in un matrimonio: Alisped, storica azienda leader nel campo delle spedizioni internazionali e della logistica dal 1968, ha stretto un rapporto societario con il colosso canadese Delmar (www.delmarcargo.com), nato a Montreal nel 1965. Due grandi realtà quasi coetanee ed entrambe a conduzione familiare nel settore della logistica e dei trasporti mondiali.

"Delmar è il nostro partner storico canadese – spiegano Lorenzo Cerretelli, Ad di Alisped, fondata dal padre Adriano, e la sorella Margherita, Manager e Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Toscana Nord – con cui collaboriamo dal 2006. Tra le nostre aziende esiste un rapporto commerciale che va avanti da tanti anni, a cui si aggiunge un rapporto di lunga data tra le nostre famiglie. Delmar entra nel capitale dell’azienda, ma la famiglia Cerretelli rimane comunque all’interno dell’azionariato di Alisped".

"Una delle mie prime esperienze lavorative è stata proprio a Montreal presso la loro sede – aggiunge Lorenzo – Le motivazioni per cui si è deciso di fare questo passo sono prevalentemente di carattere tecnologico, in quanto per poter continuare a competere ad alto livello nel nostro settore è necessario soddisfare requisiti sempre più elevati in materia di tracciabilità, interconnessione e reportistica. Ebbene Delmar dispone di una serie di tecnologie avanzate e sviluppate da un team informatico interno. Con la stipula dell’accordo Alisped potrà contare su quegli strumenti tecnologici che ci permetteranno di continuare a competere sul mercato, caratterizzato da una sempre crescente pressione competitiva". Alla base della partnership c’è in primo luogo la forte fiducia esistente tra i due leader del settore e la lungimiranza di potenziare le dimensioni e le capacità di investimento per stare sul mercato con buone capacità competitive.

La carta di identità di Delmar è davvero degna di un colosso con elevate capacità finanziarie con un miliardo e mezzo di dollari di fatturato, uffici di proprietà in diciassette Paesi del mondo e 1.300 dipendenti diretti. Alisped porta in dote nella partnership siglata la scorsa settimana 140 dipendenti in Italia per un totale di 500 persone con tutte le società collegate e sparse nelle varie sedi di riferimento.

Alisped ha uffici in Italia, con la sede centrale aziendale a Prato, negli Stati Uniti (fiore all’occhiello da sempre dell’azienda pratese), in Cina, in Giappone, in Vietnam, nel Regno Unito, in India, in Sud Africa, in Tailandia.

"Con questo passo andiamo a migliorare la copertura globale – aggiunge Lorenzo – E’ un fidanzamento che si evolve in un matrimonio; non abbiamo a che fare con un buyer aggressivo, ma con un partner con cui siamo in rapporto da tanti anni: è questo l’annuncio che abbiamo fatto ai nostri collaboratori nel corso di una cena aziendale". Sono tanti i vantaggi che porterà la partnership Alisped-Delmar: "In questo modo facciamo più massa per competere in un settore in cui gli aspetti dimensionali e le capacità di investimenti sono fondamentali per reggere il mercato – prosegue ancora l’amministratore delegato di Alisped – Dopo 55 anni è sicuramente una grossa novità, che porterà possibilità di crescita e percorsi di carriera più importanti per i collaboratori". Dunque "la finalità ultima è proprio quella di crescere e la presenza a Prato è imprescindibile", rassicura. Crescita che Alisped ha sempre coltivato, come dimostra il notevole sviluppo registrato nel campo della logistica di magazzino per e-commerce con un centro a Bologna, dove viene offerto un servizio di logistica avanzata. L’alleanza con Delmar "potrà ulteriormente ampliare quello che è il range di servizi".

Sara Bessi