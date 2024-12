Alia, ultimi giorni per ritirare i nuovi kit della differenziata

La nuova tariffa corrispettiva a Poggio a Caiano entrerà in vigore dal 1° gennaio e sono gli ultimi giorni per ritirare il nuovo kit per la raccolta differenziata. Per chi ancora non lo avesse ritirato è disponibile il Pop up Alia store che sarà aperto fino al 2 gennaio alle scuderie medicee il giovedì dalle 8,30 alle 13,30.

Per ritirare il kit è necessario portare il codice utenza (si trova in Aliapp e su tutte le bollette), il documento di identità e i vecchi contenitori. Il vetro, a partire dal 1° gennaio, non sarà più raccolto tramite raccolta il porta a porta ma andrà conferito nelle campane stradali alcune delle quali sono state posizionate in questi giorni.

Da gennaio i sacchetti per la raccolta differenziata si ritireranno anche in alcune tabaccherie: Point break in largo Mazzei, Caffè Mario in viale Galilei e tabaccheria Mannelli in via Statale al Poggetto. I cittadini devono presentarsi nelle tabaccherie aderenti muniti di un documento di identità e del codice utenza.