Alberi, illuminazione e panchine Il centro cittadino prende forma

È partita la piantumazione dei circa 300 alberi previsti nel nuovo centro cittadino di Montemurlo, un quadrilatero verde nel cuore della città. I primi alberi che sono stati messi a dimora sono un filare di una ventina peri da fiore sul lato del parco che guarda la via Pascoli. In contemporanea alla piantumazione degli alberi è partita la realizzazione dell’impianto d’irrigazione che servirà per mantenere in salute le piante e farle attecchire bene anche durante il periodo estivo. Successivamente il terreno sarà ripulito dai sassi e partirà la semina dell’erba.

"Ormai i lavori del parco stanno volgendo al termine ed entro pochi mesi procederemo all’apertura - spiega il sindaco Simone Calamai -. È iniziata la piantumazione dei circa 300 alberi che andranno a creare un polmone verde, che migliorerà la qualità della vita in città con tante aree tematiche per tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani. Stiamo infatti completando la realizzazione dell’area giochi, del biolago e della fontana, del campo da basket e dell’arena, dello skate park. Un parco dove la natura la farà da padrona". Gli alberi scelti dal Comune di Montemurlo per il parco appartengono a trenta specie diverse con l’obiettivo di ricreare la biodiversità presente in natura e quindi di attrarre l’aviofauna. Gli alberi che saranno posizionati nel parco sono piante già ben sviluppate e cresciute. Nei prossimi giorni saranno piantati carpini, aceri, platani, acacie, frassini, pini, querce, salici, bagolari, alberi molto resistenti adatti a tutti i terreni, cercidifillo, amelarchiem e altre piante ancora.

Si tratta di alberi dal fogliame diverso che in autunno assumeranno colorazioni suggestive, dal giallo intenso al rosso acceso, oppure alberi che durante la primavera si riempiranno di fiori. Sempre in questi giorni sono stati installati gran parte dei lampioni che illumineranno i vialetti interni al parco. Tutta l’area sarà inoltre controllata grazie all’installazione di numerose telecamere di videosorveglianza per le quali il Comune ha ottenuto un importante finanziamento da parte del ministero dell’Interno. Completati i lavori nel giardino, saranno posizionati gli arredi urbani.