Al via corsi per tutti i gusti e tutte le età

Sono tante le proposte dell’associazione Circolo Culturale Anna Fondi Auser di Prato che con il nuovo anno vengono riproposte a persone di tutte le età. Ecco i corsi in partenza per il 2024: In/Difesa è il corso di autodifesa per tutte le età attraverso tecniche ispirate a discipline orientali e parte i primi giorni di di febbraio. Da non sottovalutare anche lo yoga della risata incondizionata che consente di sviluppare il benessere ed l’energia vitale positiva che derivano dal ridere (in partenza da febbraio). Per chi intende sviluppare la propria creatività ci sono le lezioni Parole/immagini/A-R: è il laboratorio creativo grafico pittorico in partenza da fine gennaio. Dalla prossima settimana inizia "Le fotografie raccontano". Chi ha la passione dello scrivere può cimentarsi nel laboratorio di scrittura creativa dal titolo Un quadrerno per sè (inizio a fine febbraio). Se poi c’è bisogno di un momento di riflessione su se stessi c’è la possibilità di rivolgersi una volta alla settimana su appuntamento allo sportello attivo (Mi conoscono? Mi voglio bene?). Sono in via di definizione una serie di corsi di lingue straniere e sull’uso di smartphone e pc. A fine gennaio visita alla mostra di Van Gogh. Info: 3716465150 - 3388501914.