Al Terminale la rassegna dedicata a Kurosawa. Tre film all’Eden

Oggi al Terminale alle 21.15 per la rassegna del Mabuse Cineclub dedicata ad Akira Kurosawa Cane randagio, in versione originale restaurata e sottotitolata, un grande noir quasi alla Simenon. Sempre al Terminale alle 18 Mickey 17, l’atteso film di Bong Joon-ho, il regista dell’acclamato Parasite, con Robert Pattinson, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo. Al cinema Eden c’è invece La città proibita, co-scritto e diretto da Gabriele Mainetti, con Yaxi Liu, Sabrina Ferilli, Marco Giallini e Luca Zingaretti, che racconta la storia di una ragazza cinese esperta di arti marziali, che arriva a Roma alla ricerca della sorella scomparsa (alle 16 e 20.45). Restano in programmazione Follemente, la commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati (alle 16, 18.15 e 21) e Il Nibbio, di Alessandro Tonda con Claudio Santamaria (alle 16, 18.15 e 21). Oggi il cinema Pecci è chiuso, domani proporrà Dreams, alle 17 e alle 21.20 (v.o.) il film norvegese di Dag Johan Haugerud, Orso d’oro all’ultimo festival di Berlino; alle 19.30 in versione originale No Other Land, diretto, prodotto e scritto da un collettivo israelo-palestinese e dedicato al dramma della guerra in Palestina Oscar 2025 come migliore documentario.