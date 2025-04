Al Politeama il Romanzo della Bibbia. Sul palco Cazzullo e Moni Ovadia

Gran finale della stagione di prosa al Politeama con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia che, fra parole e musica, rileggeranno la Bibbia in un racconto a due voci ispirato a Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia di Cazzullo, il libro più venduto in Italia nel 2024. La Bibbia, non solo testo sacro e libro di fede ma anche capolavoro letterario, romanzo eterno e affascinante, è una storia che parla a tutti, credenti e non. L’appuntamento è martedì 29 aprile (alle 21) con replica riservata alle scuole, ma aperta a tutti mercoledì 30 (alle 10.30). Il romanzo della Bibbia esce così dalle pagine scritte da Cazzullo per diventare uno spettacolo con lo stesso Cazzullo, giornalista e scrittore, vicedirettore del Corriere della Sera, instancabile narratore di storie: al suo fianco, Moni Ovadia, uomo di teatro, attivista dei diritti civili e sociali.

L’ultimo appuntamento con la stagione di prosa del Politeama è dunque dedicato al ‘libro dei libri’ per un viaggio alla scoperta delle nostre radici, capace di attraversare secoli, lingue, popoli, in uno spettacolo dal forte potere evocativo fra musica, canti, pensieri e riflessioni. La replica matinée di mercoledì 30 aprile è dedicata alle scuole nell’ambito della rassegna Un mondo migliore, ma è aperta a tutto il pubblico. Cazzullo dipana il filo narrativo, Ovadia lo accompagna con letture, interventi e canti in italiano, yiddish, ebraico, spagnolo e inglese, in un tripudio di suoni e melodie fra sacro e contemporaneo. Il racconto toccherà alcuni degli episodi e dei personaggi più celebri dell’Antico Testamento: dalla Creazione a Sodoma e Gomorra, da Adamo ed Eva all’Arca di Noè, da Abramo fino alla profezia di Isaia che preannuncia l’arrivo del Messia. Sullo sfondo, le testimonianze che queste storie hanno lasciato nelle arti visive, vere fonti di ispirazione nei secoli per i più grandi artisti. Firmato da Corvino Produzioni Centro Teatrale Bresciano, lo spettacolo sarà reso ancora più suggestivo dai disegni sulla sabbia di Gabriella Compagnone e dalla scenografia video di Elisa Savi: con il suo fascino millenario, la Bibbia ha ispirato generazioni di artisti, pittori e scultori, dal Mosè di Michelangelo alle opere dei grandi pittori veneti come Veronese, Tiziano, Tintoretto, Giorgione, Bellini e Mantegna. L’audio e le luci sono di Stefano Delle Piane e di Andrea Garibaldi.

Un interesse speciale che muove da un’esperienza intima e personale, quello di Cazzullo verso la Bibbia, che in questo spettaccolo si accompagna al talento affabulatore del giornalista, espresso di recente in televisione, quando su La 7 sono andate in onda quattro puntate speciali di Una giornata particolare dedicate al testo sacro, ma anche in altri spettacoli di successo tratti sempre dai suoi libri, come A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia al fianco di Piero Pelù, oppure Il Duce delinquente, sempre in coppia con Ovadia. Per Il romanzo della Bibbia il costo del biglietto è di 25 euro, 10 euro ridotto studenti under 25 (posto unico). Il biglietto per la replica matinée del 30 aprile è di 10 euro. È possibile acquistare i biglietti anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria aperta martedì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Prima dello spettacolo serale, possibilità di aperitivo con buffet su prenotazione (15 euro) scrivendo a [email protected] o inviando un messaggio su WhatsApp al numero 388 7897303.