Al Pecci "La terra spezzata". Il docufilm Erasmus in Gaza e tanti ospiti per parlare di pace

Domani dalle 18 al Cinema Pecci La Terra spezzata, serata di approfondimento organizzata in collaborazione con Anpi Prato e Vernio e con AssoPace-Palestina. Sarà proiettato il film Erasmus in Gaza di Chiara Avesani e Matteo Delbò: girato in presa diretta, attraverso gli occhi di Riccardo, uno studente Erasmus italiano che ha deciso di svolgere lì una parte della sua specializzazione in chirurgia di emergenza, il docu-film mostra la precaria normalità in cui sono costretti a vivere gli abitanti di Gaza già prima dell’ottobre 2023 e dell’attuale distruzione. Alle 19.30 è previsto un buffet dai sapori palestinesi (facoltativo, contributo 10 euro, gradita la prenotazione whatsapp 328 7230838 e 320 0520191). Infine, alle 20.30, aggiornamenti, analisi e dibattito sui recenti drammatici avvenimenti in Gaza e in tutta la Palestina con Ali Rashid, scrittore, ex deputato italiano; Michele Giorgio, giornalista e scrittore, corrispondente da Gerusalemme dal 1988 per diversi quotidiani ed agenzie italiane ed internazionali; Gian Paolo Pazzi, dell’associazione AssoPace-Palestina. I tre momenti, in cui è articolata la serata, sono indipendenti ed è possibile partecipare alla serata in tutto o in parte. L’iniziativa fa parte del ciclo Centro Pecci Dispacci, dedicato ad approfondire temi di attualità attraverso i punti di vista offerti dalle arti. Un dispaccio è per definizione un messaggio breve, con carattere d’urgenza, scritto e inviato in risposta a una circostanza precisa: Centro Pecci Dispacci sono dunque appuntamenti discontinui, che rispondono alla necessità di approfondire in tempo reale temi di attualità, per sottolineare come l’arte contemporanea, i suoi media differenti e le temporalità complesse, possano diventare anche uno strumento per capire il presente.