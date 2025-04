Al Pecci la Giornata del Parkinson

In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson, il Fresco Parkinson Institute, il Pecci e la Fondazione Palazzo Strozzi organizzare due mattine di incontri dedicate al tema Arti e Parkinson, come momento di riflessione sul ruolo della cultura nella promozione della salute individuale e collettiva. Sono in aumento le attività artistiche per le quali vi sono chiare evidenze scientifiche che ne dimostrato il miglioramento dei sintomi motori e non motori e la qualità di vita. La prima giornata è oggi al Pecci e prevede dalle 10 un’attività di Dance Well nelle sale del museo, per proseguire alle 11.30 nella sala cinema con l’incontro "Spazi accessibili: dall’abitazione al museo" e gli interventi di Monica Norcini (Abitare accessibile), Mattia Pistolesi (Il design inclusivo: flessibilità e versatilità domestica), Azzurra Begeja (Terapia occupazionale e adattamento) e Fosbury Architecture (Laboratorio di Benessere, seguirà una tavola rotonda a cui parteciperanno anche Irene Balzani e il direttore del Pecci Stefano Collicelli Cagol (foto). Domani l’appuntamento è invece a Palazzo Strozzi e prevede un’attività del progetto Corpo libero nel cortile e un incontro sull’impatto che le arti hanno nei nostri corpi, nella neuroestetica e nel benessere. Le iniziative sono aperte alle persone con Parkinson, ai professionisti di ambito museale e sociosanitario, agli educatori e ai familiari.