Al Garibaldi musica e poesia Da Arminio ai Pink Floyd Cinque spettacoli in sei giorni

Cinque appuntamenti in sei giorni al Garibaldi la prossima settimana, fra musica, teatro e poesia. Si parte martedì alle 21 con l’atteso concerto di Fink in Acoustic Duo. Fink, nome d’arte di Fin Greenall, nasce in Cornovaglia ma passa la sua adolescenza nella fiorente città di Bristol. Inizia la sua carriera artistica come dj e producer, prima di dedicarsi completamente alla musica indie folk. Nei primi anni Duemila si esibisce in locali storici come il Blue Note di Londra e i suoi brani sono in rotazione radiofonica in tutto il Regno Unito. Negli anni a venire collabora con artisti come John Legend ed Amy Winehouse, per la quale scrive il brano Half Time, ma anche con l’orchestra sinfonica di Amsterdam: nel live album orchestrale Fink Meets The Royal Concertgebouw Orchestra c’è anche il singolo Yesterday was hard on all of us utilizzato nella colonna sonora del film Selma, vincitore di un premio Oscar. Alcuni suoi brani sono stati utilizzati anche nella nota serie televisiva Suits.

Musica e non solo mercoledì 19 con Renzo Anzovino e il cinema muto. Il compositore suonerà il pianoforte dal vivo mentre sul grande schermo scorreranno le immagini del film di Georg Wilhelm Pabst, Diario di una donna perduta: tratto dall’omonimo romanzo di Margarethe Bohme del 1929, è uno straordinario melodramma che, attraverso il racconto della vita della giovane Thymiane, interpretata dall’affascinante Louise Brooks, permette al regista Pabs di formulare una spietata critica nei confronti della società borghese e di mascherare l’ipocrisia e la crudeltà dei valori sociali dominanti. Giovedì sera ancora musica con Le notti del mito, The Wall: sul palco i Breathe Floyd, ovvero Daniele Minà (voce, tastiere, sax), Gabriele Lari (voce e chitarra solista), Lorenzo Guiducci (chitarra), Lorenzo Perilli (basso), Edoardo Piampiano (batteria), Katia Caracciolo e Tiziana Conti (cori). Il gruppo è nato a Firenze nel 2014 con lo scopo di rendere tributo a una delle più grandi band della storia della musica, i Pink Floyd. Attraverso una continua ricerca delle sonorità e degli arrangiamenti musicali i Breathe Floyd mirano a riproporre il mito della psichedelia, contornando i loro concerti con immagini e luci, segni distintivi degli show della band inglese. Il repertorio spazia attraverso i brani di album immortali come The Piper At The Gates Of Dawn, Atom Heart Mother, Meddle, The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall, A Momentary Lapse of Reason e The Division Bell a cui sono accostati video che rendono ancora più coinvolgente lo show della band.

Si cambia decisamente spartito venerdì con la serata che vedrà protagonista il poeta e "paesologo" Franco Arminio. Il suo non è propriamente un reading, anche se legge versi dai suoi libri e in particolare da quello appena uscito, Sacro minore. Non è uno spettacolo teatrale, non è un dialogo coi lettori, ma un po’ tutte queste cose intrecciate assieme. Arminio ha raccontato i piccoli paesi d’Italia descrivendo con estrema realtà la situazione soprattutto del Mezzogiorno d’Italia. Animatore di battaglie civili, collabora con diverse testate locali e nazionali e ha realizzato vari documentari.

Infine, domenica 23 Il Garibaldi ospita uno degli appuntamenti di Tipo Festival, ovvero Giobbe Covatta in 6° (Sei gradi), spettacolo in cui il comico napoletano racconta ciò che vedremo nel futuro, quando la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. In "6°" comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica sui grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del pianeta e delle sue popolazioni. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21. Info e biglietti su www.ilgaribaldi.it o ticketone.