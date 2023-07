Al Castello c’è l’ultimo Tom Hanks E per i piccoli arriverà SuperMario

Week end in compagnia di Tom Hanks, questa sera al Castello dell’imperatore, ore 21.45 con il suo ultimo film, passato nelle sale come una meteora. Ecco "Non così vicino" storia di un uomo burbero alle prese con i vicini di casa. Domani è la volta di "Il corsetto dell’imperatrice" coproduzione austrofrancobelga che rilegge la figura di Sissi, l’imperatrice d’Austria. Figura entrata nell’immaginario collettivo anche grazie al cinema e alle interpretazioni di una giovanissima e bellissima Romy Schneider. Dimenticatevi quei film che ad ogni passaggio televisivo d’estate, sbancano l’auditel. La pellicola in cartellone domani sera è tutt’altra cosa; di sicuro molto meno patinata. In fondo, essere imperatrice non è facile. Ottima la performance dell’attrice protagonista, Vicky Krieps. Lunedì sera in compagnia della rassegna pensata dal cineclub Mabuse. Torna sul grande schermo l’ultima interpretazione del grande Anthony Hopkins che meriterebbe un oscar ad ogni film. "Armageddon time – il tempo dell’apocalisse", titolo orrendo seppur originale che potrebbe far pensare ad un film catastroficofantascientifico. Invece è un film che mette al centro della vicenda, un adolescente e i suoi tormenti, sullo sfondo dell’America anni ottanta di Ronald Regan. Martedì 11, Leone d’oro al festival di Venezia 2022, "Tutta la bellezza e il dolore" , documentario della regista Laura Poitras sulla fotografa e attivista Nan Goldin.

Mercoledì 12, "Il piacere è tutto mio", avventure comico (si fa per dire) sessuali di una vedova sessantenne che decide di prendersi una rivincita; lasciarsi andare al sesso sfrenato in compagnia di un escort giovane e bello. Solo tre parole: veramente brutto e ridicolo.

Appuntamento con il cartoon giovedì 13 con "Supermario Bros" mentre venerdì 14 tocca a un ottimo film italiano diretto da Riccardo Milani ed interpretato da Antonio Albanese, sempre bravo, in particolare in ruoli sempre in bilico tra dramma e commedia. "Grazie ragazzi" racconta di un attore in crisi che accetta di creare un laboratorio teatrale nel carcere di Velletri. Nel cast anche Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Fabrizio Bentivoglio. Il cinema Eden continua la programmazione con il film del momento, "Indiana Jones e il quadrante del destino"ore 21, domenica ore 17 e 21 e con la novità diretta da Paolo Ruffini, "Rido perché ti amo" ore 21, domenica ore 17 e 21.