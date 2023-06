Anziani aggrediti e rapinati mentre rincasano. Coppia sotto choc

Prato, 25 giugno 2023 – L’ennesima aggressione per strada a scopo di rapina è avvenuta sabato, poco dopo le 22, sotto il colonnato dei palazzi all’incrocio tra via Strozzi e via Marini.

Nel mirino di un quattro di stranieri, probabilmente di origine nordafricana (nessuna conferma al momento da parte della polizia intervenuta sul posto insieme ad una pattuglia della Guardia di Finanza in centro per i controlli della movida) una coppia di italiani, un uomo di una settantina di anni e una donna di 63 anni.

Le loro urla, sentite dai vicini di casa, hanno innescato l’allarme e l’arrivo delle forze dell’ordine e dei sanitari. La dinamica è ancora da chiarire, ma pare che i quattro, dopo aver picchiato e minacciato con una bottiglia di vetro rotta la coppia di anziani, siano fuggiti con un telefono cellulare e pare anche qualche centinaio di euro in contanti.