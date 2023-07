Aggredita in strada sul monopattino Fra i rapinatori anche un minorenne Un anziano scippato della collana

C’era anche un minorenne fra i tre banditi che mercoledì pomeriggio hanno rapinato una donna cinese di 42 anni in via Turchia. Lo ha accertato la polizia che, dopo essere intervenuta sul posto, ha rintracciato i tre magrebini autori della violenta rapina ai danni della donna avvenuta in via Turchia. Secondo quanto riferito, i tre, descritti dai tratti magrebini, avrebbero tentato di sfilare alla donna un bracciale d’oro dal polso. La vittima ha opposto resistenza così i tre l’hanno spinta a terra e hanno preso il suo monopattino, il marsupio con soldi e documenti e il cellulare.

Le immediate ricerche, rese più facili grazie alla puntuale descrizione fornita dalla donna, hanno consentito di individuare nelle vicinanze un giovane, risultato essere in seguito un marocchino di 18 anni, senza fissa dimora, il quale, bloccato nonostante i tentativi di fuga, è stato trovato in possesso, oltre che di un coltello a serramanico e di una catena d’oro probabile bottino di altri furti, di due telefoni cellulari e di documenti di proprietà della vittima. Dopo pochi minuti, un secondo equipaggio delle Volanti ha fermato in via Borgo di Casale altri due soggetti, corrispondenti alle descrizioni fornite dalla vittima, risultati essere due marocchini, uno di 28 anni, il secondo minore, i quali viaggiavano a bordo di un monopattino, risultato in seguito essere quello appena rubato. Anche in questa circostanza i giovani sono stati bloccati nonostante i tentativi di fuga dopo una breve colluttazione con gli operatori, che riportavano lesioni guaribili in pochi giorni. I tre sono stati arrestati per rapina aggravata. I due maggiorenni sono stati portati in carcere, il minorenne al centro per la giustizia minorile.

Ma non è l’unico episodio avvenuto nelle ultime settimane. La scorsa settimana un anziano è stato derubato della collana d’oro da una donna – che la vittima descrive come una cinese con i capelli biondi (forse aveva una parrucca ) – che lo ha avvicinato con una scusa per poi sfilargli la collana d’oro. Il colpo è avvenuto in via Pistoiese, nei pressi del ponte Torto. "E’ accaduto in un parcheggio privato – racconta la moglie dell’uomo – Qui non si vive più, abbiamo paura anche a uscire di casa. Qualche mese fa un’altra anziana è stata derubata della collana, fra l’altro un ricordo del marito defunto".

L.N.