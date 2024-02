"Adolescenti troppo influenzati dai giudizi altrui"

A colloquio con la dottoressa Romito.

La tecnologia può causare danni alla salute mentale?

"La tecnologia può favorire la deconcentrazione dei ragazzi. Può aumentare il livello di ansia perché è come se foste sempre in allarme, sull’attenti, obbligati a rispondere subito a un messaggio altrimenti restate indietro. Ma può essere anche uno strumento molto utile se intelligentemente utilizzato. E devono insegnarvi gli adulti".

Quali sono le principali cause di stress per gli adolescenti?

"La prestazione scolastica, come l’ossessione per i voti, le relazioni tra amici e compagni e la paura di non essere accettati".

In che modo i giudizi cambiano il comportamento?

"Gli adolescenti danno molto peso al pregiudizio e al giudizio altrui, perché per loro è importante essere visti di buon occhio dagli altri. Ma ricordiamoci che dobbiamo piacere prima di tutto a noi stessi".

Il rapporto con i genitori e le relazioni influiscono sull’adolescente?

"Se c’è serenità nel rapporto tra genitori, e tra genitori e figli, l’impatto con gli altri sarà sereno, altrimenti succede il contrario. Per i ragazzi, le relazioni sane fra amici e parenti fanno bene alla salute mentale. Questo non significa andare d’accordo con tutti, ma avere intorno a sé una situazione di pace che favorisce le buone relazioni".