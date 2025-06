Adelheid Morath trionfa ai Campionati Europei XCM 2025, storico bis per la biker tedesca

La tedesca Adelheid Morath ha fatto felicissimo il Team Soudal di Montemurlo conquistando per la seconda volta il titolo di campionessa europea, entrando nella storia, prima biker tedesca a vincere due titoli europei Marathon.

Brillante anche Dario Cherchi, quinto nella gara maschile, miglior piazzamento di sempre in maglia azzurra al Campionato Europeo. Una giornata memorabile quella trascorsa a Casella in provincia di Genova ai Campionati Europei XCM 2025.

Sui sentieri liguri la Morath ha dettato il ritmo sull’impegnativo percorso di 83 km con 2.600 metri di dislivello. Un’azione decisa sulle rampe di Pian di Reste, e una guida per il resto impeccabile da parte di questa trentottenne tedesca, hanno consentito una vittoria netta e incontrastata, con un vantaggio al traguardo di oltre tre minuti per poi indossare la maglia blu-oro di Campionessa Europea che porterà per prossimi 12 mesi.

"Oggi è stato un giorno perfetto" - ha raccontato un’emozionata Morath - il percorso era super tecnico e molto duro, ma sono riuscita fin da subito a trovare il mio ritmo e a fare la differenza nelle parti più impegnative. Ho spinto forte dall’inizio della gara senza rendermi conto di avere già un divario così grande. Quando ho tagliato il traguardo non credevo di avere un vantaggio così ampio. Ringrazio tutta la squadra per il supporto fantastico".

Sandra Mairhofer invece è stata rallentata da una doppia foratura in discesa a metà percorso mentre era seconda, e comunque ha concluso tra le prime dieci. Altro protagonista Dario Cherchi giunto quinto nella gara maschile, vinta dal tedesco Andreas Seewald, un risultato di grande valore, che conferma la sua crescita costante nelle competizioni internazionali.

Antonio Mannori