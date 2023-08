Addio alla manager Elena David Una vita nel settore alberghiero

Una manager del turismo internazionale, innamorata di Prato. È scomparsa a Milano, a soli 62 anni Elena David. A darne notizia l’associazione AICA Confindustria Alberghi, di cui è stata presidente.

"AICA – si legge in una nota – piange la prematura scomparsa di Elena David. Una figura importante nel percorso dell’associazione capace sempre di vedere più avanti, ma soprattutto un’amica. Il settore alberghiero ha perso una grandissima manager. Grazie Elena".

Elena David, nata nel 1961 a Prato, si era laureata in Economia e commercio. Sposata con due figli grandi, nel 1990 era entrata a far parte di Starhotels Spa, ricoprendo diversi incarichi fino a diventare direttore generale e consigliere di amministrazione. Nel 2000 nasce UNA Hotel & Resort che la David guida dapprima come direttore generale e poi come amministratore delegato. Nel 2008 e fino al 2012 era stata presidente di AICA Confindustria Alberghi. Negli ultimi anni ha ricoperto vari ruoli, tra cui consigliere indipendente in Fideuram e Hotelify.

"Nel 1989 – raccontò qualche anno fa Elena David a La Nazione – l’Università di Firenze aveva già attivato rapporti con il gruppo StarHotel e fresca di laurea col massimo dei voti, venni chiamata subito. Dal 1990 ho avuto la possibilità di affrontare un percorso professionale interessante durato dieci anni, diventando direttore generale. Sono stati anni di crescita. Nel 2000 venni contattata dalla catena alberghiera Una e nei miei sedici anni come ad l’azienda è passata da 8 a 21 hotel".

Per Elena David arrivò poi la chiamata da Valtur con un grande piano di sviluppo e di assunzioni. Elena amava il centro storico: aveva frequentato le elementari alla paritaria San Niccolò e portava nel cuore questo luogo anche perché era poi riuscita a sposarsi proprio nella chiesa di San Niccolò e a far studiare i figli nella stessa scuola. Quale era il segreto del suo successo?

"Disciplina e tenacia – diceva nell’intervista – e non bisogna mai considerare il lavoro come un’fatto occasionale’. Di conseguenza occorre non mollare mai. Non lo dico soltanto riferito alla mia professione ma anche per le altre, partendo da quelle più umili. Io ho sempre cercato di impegnarmi con l’obiettivo di fare bene, in qualsiasi cosa".

Elena David ha sempre creduto nel rilancio di Prato attraverso il turismo. Il suo lavoro e la sua figura mancheranno. Il funerale di Elena David sarà curato dalla Misericordia di Prato ma non è stata ancora fissata la data.

M. Serena Quercioli