Addio a Giacomo Fiaschi. Imprenditore e intellettuale

Un personaggio da film, come scherzosamente si definiva sui social. E una vita da film, anzi molte vite vissute in vesti diverse quella di Giacomo Fiaschi, scomparso a 74 anni. Per dire, fu anche viceparroco della Sacra Famiglia. Un fine pensatore, Fiaschi, imprenditore di Prato che a metà degli anni Novanta andò a vivere a Tunisi. Da qualche anno era tornato in patria, a Piazza Armerina, provincia di Enna, dove vive la sorella suora.

Oltre all’impegno religioso, anche quello politico ha sempre fatto parte della sua vita, in Tunisia come nella sua Prato: non per nulla fu consigliere speciale di Roberto Cenni, sindaco dal 2009 al 2014. E l’ex sindaco lo ricorda così: "Caro Giacomo, è questo tuo sorriso sornione e lo sguardo permeato di una intelligenza lucidissima che serberò sempre nel profondo del cuore. Ti ho conosciuto grazie all’amico Dante Mondanelli e subito sono stato conquistato dalla tua grande capacità di analizzare il mondo politico e tutti gli eventi socio-economici e culturali della nostra era. Per questo – scrive l’ex sindaco Cenni – ti ho voluto come ‘consigliere speciale’ durante il mio mandato da sindaco della nostra Prato. Prato che, pur vivendo lontano da molto tempo, prima in Tunisia e poi in Sicilia, non hai mai dimenticato, anche se spesso ti è stata matrigna. Quando ho saputo che stanotte ci avevi lasciato ho immediatamente pensato al tuo caro Giovanni e alla gioia che proverai riabbracciandolo nella luce del Signore. Che questo sia di conforto a tutti noi, a tua moglie Rosaria ed a tua sorella Elisabetta che abbraccio sinceramente".