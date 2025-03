Ac Prato in crisi, società in silenzio stampa. Bloccati in tribuna due tifosi

Prato, 10 marzo 2025 – Il Prato è in silenzio stampa. “La Società desidera scusarsi con la città e i tifosi per la deludente prestazione odierna. Informiamo che, a partire da oggi e fino a nuove comunicazioni, tutti i tesserati non rilasceranno dichiarazioni” recita la nota diffusa dal club laniero. Niente conferenza stampa quindi per mister Marco Mariotti, anche se questa non è una novità. Ma soprattutto niente conferenza da parte del presidente Stefano Commini, che aveva annunciato un incontro con i giornalisti proprio al termine del match contro il Forlì.

La débâcle subita per mano della corazzata biancorossa ha evidentemente fatto cambiare idea al numero uno dei biancazzurri, che come la squadra ha vissuto una giornata da dimenticare. Prima del calcio d’avvio, la Curva lo ha chiamato in causa - oltre che con i soliti cori - con uno striscione provocatorio: “Compraci siamo in vendita“. Un riferimento alle dichiarazioni rilasciate al podcast “Pancia a Terra”.

Successivamente, durante il primo tempo, quando Remedi e compagni già erano sotto di tre gol, ecco l’arrivo di due tifosi - poi portati fuori dallo stadio dalle forze dell’ordine - decisi a contestare l’imprenditore romano in modo piuttosto acceso in tribuna. L’episodio e il punteggio hanno convinto Commini a lasciare gli spalti durante l’intervallo. Fra l’incertezza del futuro e un presente con pessime figure si può dire come quello attuale sia uno dei momenti più difficili della storia recente del Prato.

F.B.