"Abbiamo dato lo scossone al nostro campionato: avanti così"

"Sono felicissimo. Avevamo una voglia incredibile di dare uno scossone al nostro campionato". Mister Marco Mariotti (nella foto) sprizza gioia. "Mi è sembrato di vedere la stessa partita di quella contro il Progresso, dove avevamo creato quattro/cinque occasioni importantissime, ma senza sfruttarle. Ora godiamoci il Natale, poi dal 27 dicembre cominceremo a preparare la sfida con il Ravenna che aspettiamo tanto". Dopo questi tre punti, giusto che i biancazzurri comincino a guardare più in avanti che indietro in classifica. "Ma al primo posto non ci penso. Quando sono arrivato mi sono concentrato sull’aiutare i ragazzi a ritirare su la testa. Eravamo nel mirino di tutti, ma da qualche tempo sta tornando la serenità. Abbiamo aggiustato quello che c’era da aggiustare e adesso dobbiamo alzare il livello, lavorando e divertendoci. Sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni nel girone di ritorno". Impressionante davvero l’impatto all’esordio del nuovo arrivato Pereira. "Ha grandissime potenzialità. Però devo citare i vari Conson e Remedi, che sono fondamentali per quello che danno a livello di spogliatoio. E poi ancora Limberti, che è un elemento che in pochi hanno, e Giusti, al suo terzo gol stagionale". Tanti giovani di prospettiva per il Prato, che sta costruendo per il presente ma anche per il futuro. "Assolutamente, questo a prescindere dal fatto che continui ad essere il Prato di Mariotti".

F.B.