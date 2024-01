A teatro maschere, burattini e libertà

Tris di spettacoli questo weekend fra Politeama, Fabbricone e La Baracca. Domani alle 21 e domenica alle 16 al Politeama c’è Hotel Paradiso della compagnia tedesca Familie Flöz, famosa in tutto il mondo. Rivolto a un pubblico di grandi e piccini (bambini dai sei anni in su) Hotel Paradiso vive della forza espressiva delle maschere, tratto distintivo dei Familie Flöz che utilizzano in modo ironico il linguaggio del corpo dando voce alle tante sfaccettature dell’animo umano, in un giallo ambientato in un albergo sulle Alpi pieno di poesia e umorismo. Biglietti Ticketone o botteghino del teatro. Acclamato dalla critica internazionale, oggi alle 20.45, domani alle 19,30 e domenica alle 16.30 al Fabbricone c’è Famous puppet death scenes (foto) del gruppo canadese Old Trout Puppet Workshop, per la prima volta in Italia. E’ una commedia nera che mette in fila "i pezzi più drammatici dei più grandi capolavori del teatro dei burattini nel corso della storia" e ricrea una sequenza di scene tanto surreali quanto esilaranti per scongiurare con la risata la paura della morte. Oggi e domani a La Baracca, alle 21.15, Gianfelice D’Accolti porta in scena "L’anarchico gentile", pièce ispirata dalla novella "Cortesia. Quando è inevitabile violare la legge"" di Heinrich Theodor Böll, Nobel per la letteratura nel 1972, scrittore in prima linea contro la guerra e le ingiustizie.