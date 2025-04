A Roma per papa Francesco. I giovani pellegrini nella Capitale. L’abbraccio di Prato al pontefice

PRATOIl primo giorno del Giubileo degli Adolescenti è iniziato con la preghiera della "Via Lucis" sulle scalinate alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo all’Eur. Un primo momento forte di raccoglimento dei giovani dai 12 ai 17 anni che sono arrivati dalla Diocesi di Prato e da quella di Pistoia della quale fanno parte Poggio a Caiano, Carmignano e Montemurlo. I giovani pellegrini partiti di buon mattino si sono riuniti nella preghiera della Via Lucis, presieduta da monsignor Rino Fisichella, responsabile del Giubileo, con il pensiero rivolto al Santo Padre, papa Francesco. "Ripercorrere la vita di Gesù li aiuterà a pregare per papa Francesco nella logica della Resurrezione e della vita eterna", si legge sul sito del Giubileo.

Da Prato sono partiti 168 ragazzi e ragazze della diocesi che, insieme al vescovo monsignor Giovanni Nerbini, oggi partecipano alle esequie del Pontefice in piazza San Pietro: un desiderio nato spontaneamente nel gruppo di prendere parte alla celebrazione. "Francesco amava i suoi giovani, li stimava e pur nella sofferenza e nel dolore della malattia non si è mai risparmiato a stare con noi – dice suor Deborah Tesi, responsabile della Pastorale giovanile diocesana –, siamo pronti a dare la nostra testimonianza".

Intanto da Poggio a Caiano il gruppo arrivato ieri a Roma conta una quarantina tra ragazzi e ragazze ed è guidato dal parroco don Gianni Gasperini e da suor Marta e suor Tamires, delle Minime. Anche per loro, che sono ospiti di una parrocchia a Velletri, la preghiera della Via Lucis ed oggi seguiranno il funerale di papa Francesco attraverso i maxi schermi allestiti appositamente in San Paolo fuori le Mura, una delle basiliche giubilari per il Giubileo della Speranza 2025. Dalla diocesi di Pistoia sono arrivati in 200.

In città sono previsti segni di partecipazione al lutto nazionale per la scomparsa di papa Francesco: al riguardo Confcommercio Pistoia e Prato ha invitato negozi e pubblici esercizi associati a spegnere le luci delle vetrine alle 10 di stamani. "Un modo – spiega Confcommercio – per esprimere un tributo rispettoso nei confronti del Santo Padre, in un momento così importante per la nostra storia collettiva". Intanto Renato Scianò con la propria creatività ha realizzato una vignetta per la memoria del Pontefice. Insegnante di Lettere, illustratore e consulente pubblicitario, dal 1992 è direttore del periodico mensile di formazione umana "Koinonia". Dalla fine degli anni ’70 opera nell’ambito della comunicazione visiva e pubblicitaria; da sempre si è interessato al mondo giovanile e al movimento scout, illustrando libri per ragazzi (come La Pietra di Tobia detto Barbarossa) e ideando giochi educativi da tavolo.

Sara Bessi