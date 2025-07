L’ombra del dolo nel devastante incendio che ha distrutto 5 capannoni a Montemurlo

Montemurlo (Prato), 12 luglio 2025 – Potrebbe essere di natura dolosa il devastante incendio che, nella notte fra l’11 e il 12 luglio, ha devastato un appartamento e 3 aziende per un totale di 5 capannoni tra via dell’Industria e via Bisenzio a Montemurlo. Una persona è stata evacuata dall’abitazione, fortunatamente senza conseguenze. Ma i danni alle strutture sono ingenti. La forza delle fiamme ha infatti devastato le coperture, in alcuni casi crollate dopo le operazioni di spegnimento, e gli ambienti di varie ditte. Ne escono in ginocchio i depositi dell’impresa di logistica Verrilli Srl, il maglificio Bartolini, il magazzino di tessuti di lana e cachemire dell’azienda di trasporto del gruppo Archetipo srl e l’abitazione posta al primo piano dell’edificio dove era presente l’unico residente. Prodotti tessili, casalinghi, tessuti, tutto materiale andato distrutto.

La procura di Prato, guidata dal procuratore Luca Tescaroli, ha avviato un’indagine per ricostruire le cause del disastro e individuare gli eventuali responsabili. Secondo i primi accertamenti l’incendio sarebbe partito da alcuni pancali di legno accatastati all’esterno della struttura e potrebbe essere appunto di natura dolosa.

Lunghe operazioni di spegnimento delle fiamme a opera dei vigili del fuoco di Prato e Montemurlo che di fatto hanno limitato i danni alle aziende vicine a quelle danneggiate. Sul posto anche i carabinieri.