"A Prato e Figline l'omaggio a Italo Calvino: letture e musica"

In occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino, il Comitato 25 Aprile Prato in collaborazione con Altroteatro - Associazione culturale Firenze, nell’ambito del progetto Sentieri Partigiani Prato, invita a un’iniziativa di letture musicate: "Oltre il ponte, omaggio a Italo Calvino". L’iniziativa si tiene al Circolo 29 Martiri di Figline oggi alle 18,30. L’esperienza partigiana di Calvino è iniziata proprio con la diserzione dal campo militare di Mercatale di Vernio, dove si trovava al momento dell’armistizio. Altroteatro rende omaggio alla figura di Calvino come narratore ed intellettuale con la scelta di portare alla luce della scena le rare pagine autenticamente autobiografiche di uno scrittore che generalmente si teneva lontano dalla narrazione di sé e del proprio passato. Sono stati così teatralizzati brani come "La strada di San Giovanni" e "Ricordo della battaglia", intrecciandoli scenicamente con l’esecuzione di tre canzoni di cui fu autore Calvino. Interpreti: Tommaso Chiti, Antonio Lombardi, Massimiliano Elidori, Framcesca Vannucci. Scrittura scenica di Antonello Nave. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.