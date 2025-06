A Pecci Books La Cina è un’aragosta

Domani a Pecci Books Giada Messetti (foto) dalle 18.30 presenterà La Cina è un’aragosta – Come sta cambiando il gigante asiatico (Mondadori – Strade Blu, aprile 2025) in dialogo con Ilaria Mundula, l’ingresso è libero. Come l’aragosta, che crescendo è costretta ad abbandonare il vecchio carapace e ad aspettare, vulnerabile, che se ne formi uno nuovo, anche la Cina di oggi sta vivendo una fase di muta faticosa e complessa. Dopo aver raccontato nei suoi saggi precedenti l’attualità e le dinamiche culturali del Celeste Impero, in questo nuovo libro Messetti si concentra sulla società cinese. Durante i suoi ultimi viaggi ha incontrato molte persone di diversa provenienza ed estrazione sociale. Ha così potuto appurare sul campo quante cose siano cambiate nella vita dei cinesi: dall’atteggiamento dei giovani verso il lavoro e il loro futuro, alla nuova consapevolezza delle donne riguardo la famiglia e il loro ruolo tradizionale, fino alla voglia degli anziani di godersi la pensione. E il cielo sopra Pechino è tornato azzurro, segno di una svolta green. Messetti, originaria del Friuli, ha vissuto a lungo in Cina. Sinologa e autrice di programmi per radio e tv, con Mondadori ha già pubblicato Nella testa del Dragone (2020) e La Cina è già qui (2022). Ilaria Mundula, sinologa ed esperta di marketing interculturale, collabora con il Pin di Prato.