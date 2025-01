A Palazzo Pretorio Ritratti di guerra

Due appuntamenti dopo il Giorno della Memoria, venerdì. Alle 10 in Comune la conferenza Memoria europea per il futuro dell’Europa, con Nadir Caruana, che collabora con la Casa della storia europea di Bruxelles. Nel pomeriggio alle 16.30 il Museo di Palazzo Pretorio ospita invece l’iniziativa Ritratti di guerra, in sala conferenze. Interveranno Massimo Chiarugi, presidente del Museo della deportazione, e Alessia Cecconi, direttrice del Cdse – Centro di Documentazione Storico-Etnografica, che terrà un approfondimento dal titolo Artisti e opere tra persecuzioni e salvezza. A seguire è prevista una visita guidata alle opere di Jacques Lipchitz (foto), lo scultore lituano di origine ebraica che lasciò l’Europa nel 1939 a causa delle persecuzioni razziali, di cui al terzo piano è conservato un importante nucleo di opere che nel 2012 è stato donato a Prato dalla Fondazione Jacques e Yulla Lipchitz di New York. Per l’occasione, saranno esposti anche alcuni suoi disegni conservati nei depositi del museo. Lipchitz è stato uno dei maggiori esponenti della scultura cubista. Era cittadino del mondo. Visse a Parigi, dove conobbe Juan Gris e Pablo Picasso e divenne amico di Amedeo Modigliani. Con l’avvento del nazismo si trasferì negli Stati Uniti, poi dal ’63 si stabilì a Pietrasanta e morì a Capri nel ’73. Le sue opere sono conservate nei più importanti musei del mondo.