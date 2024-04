A Oste apre una nuova pizzeria. E assume cuochi e addetti in cucina

Un nuovo ristorante a Oste. Il commmercio a Montemurlo è in fermento e porta posti di lavoro. A Oste in via Sibilla Aleramo, 2, proprio sotto la sede della Misericordia, ha aperto il ristorante pizzeria ’L’imperfetto’, il locale frutto di un progetto imprenditoriale, da tempo inseguito, di tre soci, Luciano Tisi, 48 anni, il montemurlese Lorenzo Gori, 32 anni e leonardo Molina di 33 anni. "Abbiamo sempre creduto nelle potenzialità di questo locale e del territorio e, non appena si è creata l’occasione, l’abbiamo colta al volo e abbiamo aperto" spiega Luciano Tisi. In occasione dell’apertura sono state fatte cinque nuove assunzioni: "Siamo alla ricerca di altro personale, soprattutto cuochi e addetti alla cucina - prosegue Tisi -. Lavoro nel settore della ristorazione da oltre vent’anni e purtroppo è sempre più difficile trovare personale. Sono anche disponibile a formare persone volenterose che abbiano voglia d’imparare". Oltre alla pizzeria il locale propone anche carne e pesce, inoltre L’imperfetto, insieme alla cucina, propone anche serate musicali e karaoke, nonché un bello spazio all’aperto con giochi per bambini per trascorrere piacevoli serate in famiglia.

All'interno delle sale è possibile ammirare anche una mostra di quadri di un'artista montemurlese. All'inaugurazione erano presenti tantissime persone ed anche il sindaco del Comune di Montemurlo ha voluto salutare l'apertura della nuova attività, sottolineando l'attrattiva di un territorio dinamico e vitale.