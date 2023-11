A Natale i mercatini sono solidali

A Vaiano il Natale 2023 è solidale e ha come obiettivo primario quello di dare sostegno alle attività colpite dall’alluvione. "Le festività sono un’occasione per creare iniziative concrete di vicinanza alle imprese e alle associazioni del territorio colpite dall’alluvione – spiega l’assessore allo sviluppo economico, Beatrice Boni – vogliamo offrire alle attività produttive e commerciali locali l’opportunità di esporre e vendere la loro merce, anche in applicazione dell’ordinanza della Regione per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari verrà data priorità alle aziende che hanno subito danni dall’alluvione".

Il Comune ha pubblicato un avviso – che scade il prossimo 30 novembre – aperto a espositori del territorio per partecipare ai mercatini di Natale che si svolgeranno a Vaiano e a La Briglia. L’avviso è rivolto a produttori ed artigiani della filiera agroalimentare ed enogastronomica locale, a commercianti e attività produttive di qualsiasi categoria merceologica ad associazioni di volontariato con vendita di prodotti con finalità di raccolta fondi per l’emergenza alluvione. I mercatini sono in programma a La Briglia, in via Fattori, venerdì 8 e sabato 9 dicembre (dalle 10 alle 19) e a Vaiano sabato (dalle 15 alle 19) e domenica 17 dicembre (dalle 10 alle 19), in via Braga, piazza Firenzuola e piazzetta Baroni.

Il numero massimo degli espositori è 25 per il mercatino de La Briglia e 45 per Vaiano. Gli operatori dovranno fare richiesta, entro il 30 novembre (ore 12), alla mail [email protected], usandoo il modulo pubblicato sul sito del Comune. Informazioni: 0574 931065931264.