A Il Garibaldi stasera parte il cineforum. Gli altri film nelle sale

Bentornato Cineforum. Inizia questa sera a Il Garibaldi Quel Giorno perfetto, una rassegna di film, diversi fra loro, capaci di farci riflettere sulle contraddizioni della società di oggi, un’occasione per creare ogni mercoledì fino al 27 marzo (con una eccezione: lunedì 19 febbraio) un appuntamento fisso per spettatori curiosi, interessati, appassionati e "divoratori" di cinema di qualità. A presentare le serate Carlo Pellegrini, architetto e grande appassionato di cinema, con anni di esperienza in rassegne e incontri cinematografici. Si parte stasera alle 20.30 con Foglie al vento di Aki Kaurismaki in versione originale con sottotitoli: un film ironico,romantico, minimalista e sincero, che conferma ancora una volta lo stile e il talento di uno dei maestri del cinema contemporaneo. Biglietto 7,50 euro, con due opzioni di abbonamento: uno per 4 film a scelta (26 euro) e uno per tutta la rassegna (54 euro). Sempre oggi, ecco gli altri film in programmazione. All’Eden Pare parecchio Parigi 16-18.15-21; Viaggio In Giappone 16-18.15-21; The Miracle Club 16-18.15; Enea 21. Al Terminale Perfect Days 18.45; Yannick. La rivincita dello spettatore v.o.sott 21.15. Infine al Pecci Tutti pazzi a Tel Aviv 16.40 v.o. Pacifiction 18.30 v.o. e Deserto particular 21.30.