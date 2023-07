55 aziende pratesi protagoniste a Première Vision e Milano Unica

Ecco le aziende del distretto pratese che saranno protagoniste al primo degli appuntamenti fieristici, quello a Première Vision dal 4 al 6 luglio. Alcune imprese doppieranno la presenza, partecipando sia a Première Vision che a Milano Unica.

Le 55 di Première Vision: Alberto Bardazzi spa, Alfa-Fi, Bartolini 1938 srl, Be mood srl, Bellandi spa, Bertini srl, Cafissi spa, Com.is.tra srl, Ego srl, Fabrica tessuti srl, Fiorenzatulle spa, Furpile Idea spa, Gommatex, In.tes.pra industria tessuti pratesi, Inseta srl, Inwool Jersey, Keno srl, Lady V. srl, Lamintess srl unipersonale, Lanificio Becagli srl, Lanificio Brunetto Morganti & C spa, Lanificio Cangioli 1859 spa, Lanificio Cipriani, Lanificio Faisa srl, Lanificio Fortex spa, Lanificio Nuovo Ri-vera srl, Lanificio Paultex srl, Lanificio Tessilgodi spa, Lorenzo tessuti srl, Lyria spa, M.T.T. spa manifattura tessile toscana, Man tessili La Torre srl, Manifattura Del Prato srl, Manifattura Emmetex spa, Manifattura Pacini Nello srl, Manifattura Paola srl, Manifattura tessile Fralpi srl, Manifattura tessile Pierozzi spa, Manteco spa, Mapel spa, Marini industrie spa, My Lab, Nalya spa, Paoletti tessuti srl, Picchi spa, Pontetorto spa, Sintopel, Smi tessuti spa, Stylem Italia srl, Supermoda srl, Ta-Bru manifatture toscane spa, Tessuti Iannuzzi srl, Tex Luis srl, Texapel spa, Texmoda tessuti srl.