118, carenza di volontari ’Staffetta’ tra associazioni

Ancora assestamenti per il servizio del 118 sul territorio pratese. Stavolta riguarda l’attività che viene svolta in città e dintorni con una staffetta tra Croce d’Oro e Pubblica Assistenza L’Avvenire e tra due sedi dell’Assistenza. Da oggi, infatti, l’ambulanza con i soccorritori volontari a bordo, la cosiddetta ’Bravo’, cesserà di essere in funzione nelle 12 ore diurne alla Croce d’Oro di Maliseti per passare di stanza alla Pubblica Assistenza L’Avvenire. Non solo: lo stand by dell’ambulanza Bravo nelle 12 ore notturne passerà di mano dalla Pubblica Assistenza L’Avvenire alla Pubblica Assistenza Prato Sud.

Si tratta di un provvedimento a natura temporanea: avrà una durata di due mesi, interessando tutto agosto e tutto settembre.

"Purtroppo dobbiamo fare i conti con pochi volontari il cui numero si assottiglia di parecchio durante il periodo estivo delle ferie – sottolinea Alessandro Coveri, presidente della Croce d’Oro – Con questo sistema, essendo associazioni all’interno di Anpas, si mantiene il servizio ai cittadini".

Il periodo estivo, ormai da troppo tempo, si presenta difficile sul fronte delle forze del volontariato disponibili. Un dato di fatto al quale si somma il problema di un ritorno di casi di covid.

"Assorbiamo il servizio non senza particolari sacrifici – commenta Piero Benedetti, presidente della Pubblica Assistenza – perché comunque i volontari scarseggiano nelle settimane d’estate e in questi giorni dobbiamo fare i conti anche con molte persone colpite dal covid".

Dunque a settembre ed ottobre la riorganizzazione del servizio 118 è stata possibile tra realtà afferenti al mondo Anpas. Intanto alla Pubblica Assistenza L’Avvenire proseguono, anzi sono ripresi, i lavori al nuovo magazzino di via Dino Campana. Lavori che erano stati interrotti dall’alluvione che ha danneggiato l’edificio. L’inaugurazione è prevista per settembre. Anche il parco macchine della Pubblica Assistenza, danneggiato dal maltempo di novembre 2023, ad ottobre sarà rinforzato con l’arrivo di due ambulanze attrezzate. Un investimento reso possibile grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Sara Bessi