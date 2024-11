Prato, 'Omaggio a Walter Albini': ripartono le visite gratuite alla mostra

Prato, 21 novembre 2024 - Dopo l'anteprima della scorsa settimana, dal 22 al 30 novembre ripartono al Fabbricone Storico le visite gratuite alla mostra ‘Omaggio a Walter Albini’, dedicata allo stilista considerato il padre del prêt-à-porter italiano. Un'esposizione promossa da Balli il Lanificio in collaborazione col Museo del Tessuto. La mostra è stata ideata e co-curata dall'architetto Filippo Boretti ed è nata come spin-off di un ampio percorso espositivo sullo stesso Albini ideato e organizzato dal Museo del Tessuto di Prato e tuttora visitabile negli spazi del Polo Campolmi.

Nella Sala Experience del Fabbricone Storico vengono esposti per la prima volta 12 disegni originali realizzati da Albini per creare i costumi dei protagonisti di Latina, commedia noir scritta nel 1982 dall’autore e regista teatrale Luca Ronconi ma mai andata in scena. Ma non solo. L’Ufficio Stile Balli ha confezionato ad hoc ben cinque di quei costumi utilizzando i tessuti del lanificio: un cappotto donna, un completo Chanel in due pezzi, un giubbotto da bambino, una tunica, un vestito donna accompagnato dal suo soprabito. La mostra rappresenta il debutto di ‘Fabbrica di Cultura’, progetto di Balli il Lanificio teso a divulgare in maniera diffusa i saperi e il valore del settore tessile italiano, nelle sue tante sfaccettature. In oltre settanta anni di vita, Balli ha infatti generato e accresciuto un importante patrimonio industriale e culturale che desidera condividere con la collettività.

Date e orari di apertura al pubblico

Lunedì - venerdì: dalle 15 alle 19 Sabato e domenica: dalle 10 alle 19 Modalità: Ingresso gratuito (è gradita la prenotazione) - Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura.

Visite guidate

Possibilità visite guidate - prenotazione obbligatoria - i seguenti giorni: Lunedì - venerdì (due slot): ore 15 e 17; sabato e domenica (quattro slot): ore 10 - 12 - 15 – 17 (nel fine settimana è possibile partecipare alla visita guidata del Fabbricone Storico. Per le scuole è possibile prenotare visite guidate al mattino nel corso della settimana. Info e prenotazioni: [email protected]