Il Natale accende Prato, sabato il via alle luminarie

Prato, 25 novembre 2024 – “Quest’anno confermeremo sostanzialmente il percorso intrapreso ultimi anni, con una grande collaborazione con i commercianti del centro storico. Ci saranno come al solito le luminarie e le giostre, alcune delle quali già montate”. Lo annuncia l’assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri, a proposito del cartellone di iniziative promozionali, culturali e di mobilità che sarà presentato giovedì mattina in Comune e che partirà il prossimo sabato, 30 novembre, con l’accensione degli alberi di Natale nelle principali piazze del centro e delle luminarie natalizie. Si dovrebbe partire con l’accensione dell’albero di piazza del Comune, con il coro dei bambini. Per poi provvedere ad accendere quelli in piazza Duomo, piazza delle Carceri, piazza San Domenico e piazza San Francesco.

Proprio quest’ultima piazza porterà una delle novità previste: l’albero troverà posto davanti al sagrato della chiesa ed allo spazio che ospita spesso mercatini di oggettistica ed antiquariato durante i fine settimane. E tutte le prossime mostre-mercato, sino a fine anno, saranno a tema natalizio. “Per questa iniziativa – ha confermato Squittieri - ci siamo coordinati con gli organizzatori dei mercatini che ormai sempre più spesso vengono organizzati in piazza”.

Non mancano le iniziative scenografiche per i più piccoli, come il trenino lillipuziano già attivo dallo scorso venerdì e che continuerà a girare per le strade del centro storico sino al prossimo 26 dicembre. Gli allestimenti natalizi coinvolgeranno anche le attività commerciali, con il supporto del Comune: le principali vie del centro saranno addobbate a festa anche tramite gli alberi di Natale acquistati dai negozianti. “Rispetto agli scorsi anni, ci sarà più uniformità sotto questo profilo – ha aggiunto l’assessore Squittieri – i commercianti aderenti hanno già provveduto ad ordinare la medesima tipologia di albero”.

Centro storico quindi, ma non solo: il Comune ha infatti pubblicato nelle scorse settimane un bando da 100mila euro volto all’organizzazione di eventi natalizi e all’allestimento di luminarie nelle varie frazioni cittadine, il cui programma è in fase di definizione ed ultimazione. Hanno partecipato quattordici associazioni, per un totale di contributi richiesti per le proposte che ha superato i 188mila euro (superiore quindi alla cifra stanziata). Tutti i soggetti sono stati ammessi, a fronte di contributi che vanno da un minimo di 1500 ad un massimo di 29500 euro. Anche a Prato, insomma, il Natale sta prendendo forma.