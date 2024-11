Prato, al Palazzo delle professioni si parla di mobilità, tecnologia e innovazione

Prato, 11 novembre 2024 - Il sistema di protezione civile con annesse le fragilità del territorio, l'uso dei droni e la loro possibile sperimentazione all'Interporto della Toscana Centrale nel trasporto di merci d'emergenza, l'inquadramento giuridico dei veicoli autonomi, le riflessioni in materia di responsabilità civile derivanti dalla disciplina giuridica sui droni, il ruolo di Enac ed Enav, e l'ultimo miglio nel settore del lusso con il caso Tender. Sono questi i temi al centro del secondo convegno a Palazzo Vaj a Prato promosso dal Palazzo delle Professioni col sostegno dell'Interporto della Toscana Centrale, dell'azienda Montebianco Costruzioni, e con il patrocinio di Aci Prato. L'appuntamento è venerdì prossimo, dalle ore 17 nella Sala del Teatro di Palazzo Vaj (via Pugliesi 26). I relatori saranno il vicesindaco Simone Faggi, la dirigente comunale alla protezione civile Pamela Bracciotti, il direttore generale di Montebianco Costruzioni, Simone Monti, la professoressa Erica Palmerini (scuola superiore Sant'Anna), la docente Viola Cappelli (scuola superiore Sant'Anna), il professor Roberto Maldacea, esperto di mobilità e ultimo miglio, e l'ingegnere Mattia Trebbi, management system di D-Flight/Gruppo Enav.

Il dibattito vuole affrontare le tematiche relative alla mobilità, all'innovazione, e alla regolamentazione giuridica di tutti quei mezzi che potranno caratterizzare gli spostamenti di merci e persone nel prossimo futuro. L'amministrazione comunale con il vicesindaco Faggi e la dirigente Bracciotti si soffermerà sulla situazione attuale del territorio e degli interventi di protezione civile, mentre Montebianco Costruzioni col direttore generale Simone Monti illustrerà la novità brevettata del drone dell'edilizia e dei suoi possibili usi in chiave anche di trasporto merci in situazioni di emergenza territoriale. Al professore associato di diritto privato presso l’istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Erica Palmerini, il compito di affrontare il tema dei veicoli autonomi nel quadro giuridico europeo e nazionale.

La docente di Diritto Privato Comparato e Principles of Law presso l’Università di Pisa, Viola Cappelli farà un intervento dal titolo: 'La disciplina giuridica dei droni: riflessioni in materia di responsabilità civile'. Al centro dell'intervento del professor Roberto Maldacea ci sarà l'ultimo miglio nel settore del lusso, con il caso Tender e come cambia la fashion brand experience, dalla sostenibilità, alla sicurezza fino all’intelligenza artificiale. Il calendario di incontri promosso dal Palazzo delle Professioni, proseguirà lunedì 25 novembre, parlando del progetto Elodie, della pianificazione urbanistica attraverso il Pums, dell'intelligenza territoriale, e delle nuove piattaforme informatiche di mobilità.

A parlare di Porti, Interporti, Dogane e Ultimo Miglio saranno l'amministratore delegato dell'Interporto della Toscana Centrale, Antonio Napolitano, e l'agente doganale Alberto Galardi. Poi si alterneranno l'assessore comunale Cristina Sanzò, il dirigente comunale Riccardo Pallini e il presidente di Aci Prato Federico Mazzoni. “Nel primo modulo del convegno abbiamo affrontato temi riguardanti l’attualità, con numeri e dati davvero impressionanti su mobilità e potenzialità di crescita, mentre venerdì prossimo inizieremo a parlare di tecnica, di innovazioni e di normative giuridiche – commenta il presidente del Palazzo delle Professioni, Marco Dominici - Dopo gli apprezzamenti ricevuti al termine del primo incontro, adesso si entra nel cuore pulsante dell’attività, e della progettualità”.