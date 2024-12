Prato, concerto speciale con la soprano Rachael Jane Stellacci

Prato, 11 dicembre 2024 – Il 12 dicembre alle ore 21 al Teatro Politeama la Camerata Strumentale di Prato invita il pubblico a un concerto speciale diretto da Jonathan Webb con la partecipazione del soprano Rachel Jane Stellacci. Il programma diretto da Jonathan Webb nasce dal desiderio di omaggiare la recente acquisizione del fondo di documentazione sulla musica americana ICAMus da parte del Palazzo della Musica, sede anche della Camerata, della Scuola di Musica «G. Verdi» e di Rete Toscana Classica. Due emblemi della musica americana, Aaron Copland e Samuel Barber, sono posti a confronto con i nostri Puccini e Respighi. Il celebre Balletto che Copland compose nel 1945 per Martha Graham, Appalachian Spring, viene proposto nella versione originale per piccolo organico. Il sogno lontano di un’estate infantile, evocata da Barber in Knoxville, Summer 1915 sui versi autobiografici di James Agee, rivive nella voce di Rachel Stellacci, interprete anche del Tramonto, felice incontro di Respighi con la poesia di Shelley. Un viaggio emozionante attraverso sonorità raffinate che uniscono due tradizioni musicali, quella italiana e quella americana, in un concerto che promette di affascinare e coinvolgere il pubblico. Alle 18.45 nel ridotto del Teatro Politeama si terrà, come al solito, l'incontro di guida all'ascolto del concerto a cura del direttore artistico Alberto Batisti. Maurizio Costanzo