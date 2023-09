Tornei del Csi a Pontedera: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per i campionati territoriali di calcio a a 5 maschile e femminile e di calcio a 7 targati Csi Valdera per la stagione 202324. La grande novità sarà la categoria Over35 di calcio a 5 maschile il tutto ora in collaborazione con i molti impianti affiliati tra cui quelli di Gs Bellaria Cappuccini, Gs Oltrera, Tennis Club l’Amico, Pardossi, Fratres Perignano, La Borra, Atletico Cascina, Bientina, Santo Pietro Belvedere e Stella Azzurra Pontedera. Per le squadre vincenti accesso alle fasi regionali e nazionali del Centro Sportivo Italiano eo altri svariati premi con coppe di lega con fase a gironi e scontri diretti. Per informazioni contattare Matteo, 320 4611262, Simone, 3387484447, o Alessandro 3343377407.