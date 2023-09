Mobilieri al debutto a Ponsacco: contro lo Sporting Triestina a porte chiuse

A meno di 48 ore dal match d’ esordio della nuova stagione dei rossoblu arriva la notizia: il Comunale non sarà aperto agli spettatori, colpita negativamente la tifoseria di casa che ad oggi non sa quando sarà possibile ritornare a giocare al comunale di Ponsacco. Il calcio d’inizio sarà comunque domenica 10 alle ore 15 contro gli umbri del Trestina e attraverso i propri canali social la società ha fatto sapere che darà ulteriori indicazioni per seguire la partita tramite diretta video. ILa sorte ha assegnato la prima gara agonistica dei Mobilieri fra le mura di casa domani alle ore 15 contro lo Sporting Club Trestina. Gli umbri sono stati avversari nel torneo 202223 ed hanno contribuito all’ultima emozione nella gara play out al Comunale che vide la vittoria del Ponsacco per 1 a 0, e la condanna degli umbri alla retrocessione, sanzione evitata dal ripescaggio per meriti sportivi. Il girone E dei rossoblu annovera 16 squadre toscane e due umbre considerato tecnicamente elevato per la categoria e con percorso che si prevede ricco di motivazioni ed incertezze. E su questo metro che Ponsacco e Trestina si affronteranno avendo entrambe rinnovato staff tecnico e organico di squadra ed anche i bianconeri sono usciti dalla Coppa Italia al primo turno, ma. il campo amico può essere l’atout di vantaggio per i Mobilieri Speranze che si leggono dall’espressione e dalle parole del presidente dei Mobilieri Valerio Sisti. Del nostro rinnovamento –afferma il leader dei rossoblu - devo dare meriti al direttore sportivo Aringhieri prima di tutto per impegno e serietà e se i ragazzi saranno all’altezza è un bel regalo alla società ed a Ponsacco, Abbiamo allargato un po’ il portafoglio con lo scopo di far bene e per la grande passione che abbiamo. Miriamo ad un campionato –prosegue Sisti- onorevole ed divertente, con il serio comportamento della società e dello staff e degli atleti a cui tengo molto, e centrare la salvezza anche in extremis ma lottare sempre in tutte le partite. Dopo l’esperienza della scorsa stagione abbiamo consolidato dei punti fermi in società e nella scelta di mister Caramelli e del ds Aringhieri che hanno già ben lavorato. Spero che la squadra abbia comunque un gioco che sappia far divertire". Anche senza il pubblico.

Luciano Lombardi