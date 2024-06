Risultati elezioni Pontedera: segui con noi lo spoglio in diretta

Segui i risultati delle elezioni comunali a Pontedera. La città è andata al voto per scegliere il nuovo sindaco. Qui sotto la tabella che si aggiorna in tempo reale.

Un momento importante per Pontedera, che elegge il primo cittadino. Si sono presentati agli elettori Matteo Bagnoli (Centrodestra), Matteo Franconi (Centrosinistra), sindaco uscente che si ripresenta per un secondo mandato, Denise Ciampi (Pontedera a sinistra) e Albero Andreoli (Presidio civico).

Una giornata importante per la Toscana. Sono 185 i comuni al voto tra cui tre capoluoghi di provincia: si tratta di Livorno, Firenze e Prato. Per quanto riguarda le elezioni europee, lo scrutinio si è svolto in questo caso nella notte tra domenica e lunedì.

In Toscana il Partito Democratico è risultato il primo partito, mentre Fratelli d’Italia è al secondo posto. Per quanto riguarda Pontedera i dati sono simili a quelli toscani. Il Pd è al 32,7% mentre Fratelli d’Italia è al 30.2%.

I seggi a Pontedera si sono chiusi come in tutta Italia alle 23.