Il centrosinistra tiene a Pontedera, Franconi confermato: “Torniamo a lavorare”

Pontedera (Pisa), 25 giugno 2024 – Quella sciarpa granata che fa sventolare al cielo, la tripla dedica, le lacrime dell’ex sindaco Giacomo Maccheroni. Un pomeriggio carico di emozioni e commozione quello vissuto ieri dal sindaco Matteo Franconi, fresco di riconferma al ballottaggio. È bastata un’ora alle 30 sezioni pontederesi per emettere i propri risultati. Alle 16.15 nel comitato di Franconi in via Primo maggio è iniziata la festa. Con 6.274 voti (53,90%) contro i 5.366 voti (46,10%) dello sfidante Matteo Bagnoli, la coalizione di centrosinistra ha trionfato in queste elezioni amministrative e Matteo Franconi può dare il via al suo secondo mandato da primo cittadino. "Grazie a tutti" il primo messaggio di Franconi una volta sceso al piano terra del comitato per abbracciare i suoi sostenitori.

“Questa è la vittoria della politica con la P maiuscola – ha detto Franconi – fatta di contenuti, di passione, di un programma scritto e di tante persone che ci hanno messo la faccia ed il cuore per raccontare la città che vogliamo". Quindi la tripla dedica. "Voglio dedicare questa vittoria a tre persone che non ci sono più. Roberto Colaninno, che in questi anni e soprattutto durante il Covid mi ha tenuto sempre lo sguardo lungo, di una città come Pontedera che ha una dimensione europea, mondiale, grazie alla sua azienda, alla manifattura ed alla sua storia. L’altra persona è Marco Papiani. Ed insieme a Marco Papiani, devo dire che se ci sono state persone che mi hanno insegnato a fare la politica con la P maiuscola una di queste è Daniele Belli. Questa è la vittoria degli uomini e delle donne che come Belinda, Beppe, Alfio ci hanno insegnato a stare dalla parte delle persone che avevano bisogno e a non lasciare nessuno indietro". I ringraziamenti alla famiglia. "Ringrazio i miei figli Carolina e Piermatteo, mia moglie Chiara, Giulia e voglio ringraziare la mia famiglia che in queste settimane ha visto un po’ di attacchi ma sono stati bravi a non cadere nella tentazione di rispondere". E poi i ringraziamenti allo staff e a tutti i volontari che hanno portato avanti questa lunga campagna elettorale. Quindi i saluti con tutti i candidati, tutti i sostenitori presenti al comitato, prima di salire, di nuovo, le scale di Palazzo Stefanelli per indossare ancora una volta la fascia tricolore di sindaco.

“Torniamo a lavorare” ripete il primo cittadino salendo le scale mentre non si fermano cori ed applausi una volta giunto nell’atrio davanti alla sala consiliare. Tra pochi giorni, sabato, c’è la Notte Granata che richiederà come sempre un grande impegno alla macchina amministrativa ma soprattutto c’è da iniziare le valutazioni sulla nuova giunta comunale. Vicesindaco, assessori, deleghe. Sarà tutta riconfermato? "Nel giro di una settimana decideremo" assicura il confermato sindaco Franconi.