Trovato un lupo ucciso, indagini della Forestale

Palaia (Pisa), 26 novembre 2025 – Un lupo maschio, adulto, è stato trovato morto nella campagna in località Barbinaia, nel comune di Palaia. La carcassa dell’animale – che, lo ricordiamo, nei Paesi dell’Unione Europea è una specie rigorosamente protetta – è stata recuperata dai carabinieri forestali del nucleo di Pontedera che sono stati allertati dalla segnalazione di una persona che ha notato il lupo morto. La pattuglia, subito intervenuta in Barbinaia, ha recuperato la carcassa e l’ha trasportata in uno studio veterinario per gli accertamenti.

Il lupo, verosimilmente, è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco. A premere il grilletto è stata una mano anonima. Le lesioni riportate dall’animale sono state riscontrate da personale veterinario. La carcassa è stata sequestrata e affidata all’Istituto Zooprofilattico di Pisa per ulteriori esami necroscopici. L’episodio è stato segnalato all’autorità giudiziaria e sono in corso indagini per individuare i responsabili di questo grave reato. Come già detto, infatti, il lupo è una specie protetta e i responsabili dell’uccisione dell’esemplare rinvenuto a Palaia, se individuati, rischiano pene severe.

I carabinieri forestali del comando provinciale di Pisa hanno effettuato, negli ultimi giorni, anche controlli relativi alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e della salvaguardia della fauna e della flora. Nel corso di questo controlli, i militari della stazione di Pomarance hanno sanzionato il titolare di un agriturismo per aver somministrato prodotti alimentari provenienti da fuori Regione Toscana, in violazione delle normative vigenti, e in altra circostanza, un cittadino per non aver installato il previsto misuratore di prelievo sull’impianto di attingimento acque pubbliche.