Ponsacco verso la giunta. Ferretti è confermato

Ponsacco (Pisa), 4 luglio 2024 - La matematica potrebbe venire in soccorso del sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini. La disposizione "quote rosa" prevede che nelle giunte dei Comuni con più di 3mila abitanti (Ponsacco ne conta oltre 15mila) nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura minore al 40%. Tuttavia via è una postilla interessante: il calcolo va condotto "con arrotondamento aritmetico". E il 40% di sei (esattamente quanti sono gli elementi in giunta nella cittadina del mobile) è 2,4. Quindi – stando all’arrotondamento aritmetico per difetto – sono sufficienti due donne in giunta come fu a San Miniato nella scorsa legislatura.

Ecco allora che questo potrebbe sbloccare una situazione che rischiava davvero di farsi complessa. Con Gabriele Gasperini (sindaco), ecco allora che la giunta potrebbe vedere – contemporaneamente – la presenza di Roberto Russo (vicesindaco, espressione di Fratelli d’Italia), Leonardo Mattolini (espressione di Forza Italia e probabilmente assessore ai lavori pubblici visto che già ieri si è recato sul Ponte che porta in Valdicava per un sopralluogo) e Samuele Ferretti (assessore, espressione della lista civica ‘Civitas’). Le due donne potrebbero rispondere al nome di Chiara Calderani (assessora, espressione di Ponsacco SiCura) e – forse – Chiara Martini (sempre come assessora di Ponsacco SiCura). Il presidente del consiglio potrebbe essere Giuseppe Ruggiero di Fratelli d’Italia.

In questo modo le volontà dei partiti di centrodestra sarebbero accontentate e anche Samuele Ferretti – che tanto si è speso in campagna elettorale – a vedrebbe riconosciuto il proprio impegno. Per altro Samuele Ferretti è confermatissimo al sociale.

Ora tutto questa ricostruzione giornalistica impone ancora il discreto uso del condizionale. "Stiamo lavorando e siamo alla chiusura della quadra" si limita a dire il sindaco Gabriele Gasperini. "Presto – conclude il primo cittadino – ufficializzeremo la squadra".