Santa Croce, la prima giunta di centrodestra: Giannoni scioglie le riserve: Boldrini vice, Fanella esterna

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 28 giugno 2024 – “Dopo le elezioni l’emozione è stata tanta. Come prima cosa ho voluto conoscere i dipendenti comunali e mi sono preso tutto il tempo necessario per decidere la giunta non solo in base ai voti che ciascun candidato ha ottenuto, ma anche in base alle competenze e alla disponibilità per questo impegno così importante". Sono queste le parole del neosindaco di Santa Croce Roberto Giannoni che ieri mattina poco dopo le 12 ha presentato la sua giunta.

Sonia Boldrini è la vicesindaca con deleghe a qualità ambientale, politiche energetiche e smart city, coesione sociale e pari opportunità. Gli assessori sono Enzo Oliveri (il più votato della lista di centrodestra con il suo simbolo Asma 2.1) è stato scelto da Giannoni per i lavori pubblici, edilizia scolastica, decoro urbano e polizia municipale.

A Renato Carlo Rusconi le deleghe a bilancio e tributi, affari generali, servizi demografici, semplificazione amministrativa e educazione alla cittadinanza. Simone Balsanti è il nuovo assessore a sviluppo economico e lavoro, politiche e istituzioni culturali e memoria storica. Infine, Valentina Fanella, l’unica non consigliere comunale quindi assessora esterna, è stata chiamata da Giannoni a guidare servizi educativi e scolastici, salute, volontariato, legalità e disabilità. Il sindaco si occuperà direttamente di urbanistica, personale e organizzazione dei servizi.

Deleghe per sei consiglieri: Annalisa Buti (politiche giovanili e sensibilizzazione ecologica, benessere degli animali), Matteo Pieracci (Staffoli), Flavio Baldi (politiche sportive), Simona Pratesi (coordinamento eventi), Maria Francesca Cavallini (associazionismo) e Antonio Castellani (protezione civile).

Il primo consiglio comunale, come già anticipato nei giorni scorsi, è in programma lunedì 1 luglio alle 21,15.

"In questi giorni sono stato da solo in Comune – ha detto il sindaco Giannoni – Per questo devo ringraziare tutti i dipendenti comunali che mi sono stati vicini e mi hanno supportato dall’insedimanto a oggi. Ora che ho nominato la giunta mi sento più tranquillo perché il lavoro da fare è tanto".

Giannoni poi ha reso noti gli assessori con ogni singola delega soffermandosi solo su una di queste: "Ho voluto istituire l’assessorato alla disabilità, è la prima volta che avviene a Santa Croce". Alla presentazione della nuova giunta Roberto Giannoni ha chiamato in sala consiliare la segretaria generale Adriana Viale e tutti i responsabili dei settori e uffici del Comune. A tutti (stampa compresa) ha chiesto "collaborazione per il bene di Santa Croce".