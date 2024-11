Allarme lupi, avvistamenti al cimitero comunale

Nuovo avvistamento di animali selvatici vicino al centro abitato. La segnalazione rimbalzata sui social riguarda alcuni lupi: sono stati filmati vicino al cimitero delle Cannucce. Sono 4 animali e sembrano proprio esemplari di lupo. Non è una novità: da anni ormai si avvicinano sempre più alle case e ai centri abitati. Avviene un po’ ovunque nel circondario fiorentino, anche grazie alla presenza di tante zone boschive e verdi dove le famiglie di lupi si sviluppano per poi scendere a valle sempre più vicino agli umani, forse in cerca di cibo. E con loro portano un’inevitabile paura da parte dei cittadini, nonché rischio, Il consigliere FDI Enrico Venturi e il commissario figlinese di Forza Italia Cristina Simoni chiedono al sindaco Pianigiani un intervento politico: lo invitano ad "attivarsi immediatamente per richiedere alla Regione l’apertura di un tavolo di coordinamento riguardo la sempre maggiore presenza di animali selvatici in prossimità delle abitazioni".

La questione, dicono, "va affrontata nell’ottica della sicurezza dei cittadini, degli animali domestici e agricoli e degli stessi selvatici". E puntano il dito contro il sistema di raccolta porta a porta, che, dicono, "non è di aiuto".

Manuela Plastina