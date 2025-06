Primo soccorso, a lezione dalla Polisportiva Oltrarno

Firenze, 21 giugno 2025 – Con entusiasmo e profondo senso di responsabilità, oggi si è svolto presso la sede della Polisportiva Oltrarno, al Circolo Vie Nuove di Firenze, un nuovo corso di formazione BLS-D per operatori laici. A guidare l’iniziativa, il formatore regionale Luigi Vizia, con il patrocinio della ETS Regalami un sorriso, associazione impegnata da anni nella diffusione della cultura della cardioprotezione. Grazie all’impegno costante della ETS pratese, sono oltre 200 gli sportivi formati all’uso del defibrillatore, una vera “macchina salvavita”. Il corso ha lo scopo di insegnare tecniche fondamentali di soccorso per intervenire prontamente in caso di arresto cardiaco improvviso, attraverso la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la defibrillazione precoce. BLS-D è l’acronimo di Basic Life Support – Early Defibrillation, ovvero supporto di base alle funzioni vitali e defibrillazione precoce: due gesti semplici ma decisivi, che possono fare la differenza tra la vita e la morte. E proprio grazie a questo programma, 11 persone sono già state salvate.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di cardioprotezione promosso dalla ETS, che ha già donato 209 defibrillatori ad associazioni, scuole e società sportive. Il presidente della Polisportiva Oltrarno, Sergio Carini, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione e l’entusiasmo mostrato dalla squadra, tanto da voler subito riprogrammare nuovi appuntamenti formativi. Le sue parole a fine corso sono emblematiche: “Ora siamo tutti più sicuri!” Questa frase racchiude il senso profondo del lavoro che Regalami un sorriso porta avanti: diffondere consapevolezza, creare cultura del primo soccorso e offrire strumenti concreti per salvare vite umane. La cronaca, purtroppo, continua a riportare tragiche notizie di giovani stroncati da malori improvvisi sui campi sportivi. Troppo spesso, l’assenza di un defibrillatore – o la mancata capacità di utilizzarlo – è il fattore che fa la differenza. Sempre più realtà del mondo sportivo si rivolgono alla vostra associazione per organizzare corsi formativi. Merito anche dell’instancabile lavoro di Luigi Vizia, che in questi anni ha curato decine di incontri, contribuendo a formare una rete di operatori pronti ad agire nei momenti decisivi.