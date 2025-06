Dubbi sul cibo? C’è il divulgatore Dario Bressanini

Il vostro amichevole chimico di quartiere. Si presenta così Dario Bressanini al popolo della Rete. Un prof scienziato che insegna all’università dell’Insubria a Como e che conta canali social di tutto rispetto, seguiti da oltre un milione di follower. Insomma un divulgatore scientifico tutto d’un pezzo che con parole semplici ed esempi efficaci spiega bene i processi chimici che, senza che ce ne rendiamo conto, avvengono quotidianamente sotto i nostri occhi. Bressanini in particolare fa luce sulla domanda delle domande relativa alle paure alimentari: ‘Fa bene o fa male?’ Il prof, prendendo in esame alcuni falsi miti - come la clorofilla che farebbe bene alla pelle e ai capelli o il sale rosa dell’Himalaya - con un linguaggio semplice e l’approfondimento scientifico che l’hanno sempre contraddistinto, smonta uno a uno i dubbi legati al cibo facendo sì che ci si possa sedere a tavola con più consapevolezza e serenità. Ecco, ci fornisce strumenti pratici di autodifesa dalla disinformazione in campo scientifico. E non è poco.