Ballottaggio Pontedera: risultati in diretta, segui lo spoglio

Pontedera, 24 giugno 2024 – Via allo spoglio per il ballottaggio di Pontedera. La città sceglie il nuovo sindaco in un testa a testa. E’ il “secondo tempo” delle elezioni amministrative il cui primo turno si è celebrato l’8 e 9 giugno. Segui qui sotto i dati in aggiornamento.

Un appuntamento molto sentito in città, nonostante l'astensione che è un po' una costante in tutta Italia. La sfida è quella tra il sindaco uscente, Matteo Franconi, sostenuto dal centrosinistra e Matteo Bagnoli, che invece è espressione della coalizione di centrodestra.

Tutti i risultati delle elezioni

Al primo turno i risultati avevano fatto arrivare Franconi a un soffio dalla vittoria al primo turno. Alla fine si era fermato al 49.3% delle preferenze, davvero a poco da quel 50% + 1 dei voti che lo avrebbe reso primo cittadino per un secondo mandato. Matteo Bagnoli aveva raccolto il 37.9% dei voti. Adesso questi “tempi supplementari” che decidono la contesa.