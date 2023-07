Addio alla finale di Miss Toscana a Casciana Terme. Il sindaco: ‘Spesa non più fattibile’

Casciana Terme, 21 luglio 2023 – Casciana Terme e Miss Toscana si separano. La città termale non sarà più teatro per la passerella del concorso di bellezza più famoso d’Italia, almeno così era fino a qualche anno fa, oggi è forse anche l’ultimo concorso di bellezza rimasto.

La decisione di arrivare alla separazione "consensuale" è arrivata al termine dell’ennesimo incontro tra il sindaco Mirko Terreni e Gerry Stefanelli della Syriostar, concessionaria per la regione toscana del marchio di Miss Italia. Il binomio Casciana Terme e Miss Toscana è andato avanti per quaranta anni, fu nel lontano 1982 infatti che l’Unione Sportiva rappresentata dal presidente Romano Agostini, dal consigliere Carlo Lazzerini e dal segretario Fabrizio Cignoni siglò l’accordo con Ugo Matteoli della Vegastar per svolgere a Casciana la finale regionale del concorso del quale da poco l’agenzia aveva ottenuto l’esclusiva.

Grazie all’impegno di entrambe le parti, dello stesso Comune intervenuto successivamente, e di una grande spalla come il sempre disponibile Angelo Ciurli, anche lui in quota Unione Sportiva, e dei tanti sponsor che negli anni hanno legato la loro immagine a quella delle miss, il concorso e con lui anche la popolarità di Casciana in Toscana, ma anche al di fuori dei confini regionali, è andata sempre più crescendo.

Sino alla parabola discendente iniziata negli anni precedenti alla pandemia.

«Dispiace che tutto sia finito – ha detto Fabrizio Cignoni, tra l’altro unico “superstite“ fra tutti i protagonisti precedentemente citati – del resto Casciana tutta si era posta un obiettivo: raggiungere e celebrare la quarantesima edizione. Lo abbiamo fatto lo scorso anno, con una festa coronata dalla presenza di Leonardo Pieraccioni e di Carlo Conti, conduttore per oltre metà delle edizioni e già nel 2004 aveva festeggiato i “suoi venti anni di miss“. Oggi probabilmente non ci sono più in chi dovrebbe continuare questa avventura gli stimoli necessari".

Un altro pezzo della storia più recente e meno recente di Casciana Terme se ne va. Insieme ai tanti altri pezzi della stessa storia che negli anni se ne sono andati. "Non c’erano più le condizioni per andare avanti – ha detto il sindaco Mirko Terreni – la spesa di 30mila euro, sostenuta nel 2022 dal Comune insieme agli sponsor, per una manifestazione che non ha più il suo appeal è diventata insostenibile e ingiustificata".