La notte della bellezza Ecco "Miss Fucecchio"

In occasione di Lunatika per la prima volta il carrozzone di Miss Italia monta le sue tende a Fucecchio. La manifestazione che è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Ccn, dalla Confesercenti Empolese-Valdelsa e dall’associazione Turistica Exploring Fucecchio. L’evento si terrà stasera in piazza Montanelli: la vincitrice della serata accederà di diritto alla semifinale regionale di miss Toscana in programma per domenica 6 agosto con la fascia di miss "Fucecchio 2023". Si inizierà alle 21,30, con le splendide aspiranti miss provenienti da tutta la regione che saranno presentate da Raffaello Zanieri. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria e al pubblico prima in abito e successivamente con il classico body dello sponsor nazionale sarà eletta la vincitrice. E’ questa un’altra tappa di un cammino lungo ma interessante, ricco di spunti e di motivazioni per le ragazze che si confronteranno non soltanto a colpi di bellezza ma anche di simpatia e di voglia di emergere.