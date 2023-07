Miss Italia, la tappa di Calenzano sbaragliata da Debora Sarti

Una Miss pistoiese per la tappa calenzanese di Miss Italia. Debora Sarti, 26 anni, di Casalguidi in provincia di Pistoia, è infatti la nuova Miss Parco della Ragnaia 2023 dopo avere sbaragliato la concorrenza di altre 20 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana. L’incoronazione è avvenuta, giovedì sera, durante la cena organizzata dalla direzione del ristorante Parco la Ragnaia a Carraia che, anche, in questa occasione ha registrato il tutto esaurito. La giuria, presieduta da Antonio Vannuccini, ha indicato poi per il secondo gradino del podio la ventenne Noemi Farina di Greve in Chianti (Miss Rocchetta Bellezza) e per il terzo la 29enne Marina Frisenna di Montespertoli (Miss Framesi). La vincitrice, premiata da Malina Becheroni, con la fascia ha ipotecato la sua partecipazione alla semifinale regionale in programma per domenica 6 agosto. Fra le prime sei classificate non risultano invece concorrenti della Piana fiorentina. La serata è stata condotta brillantemente da Gaetano Gennai.